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Скрывавший симптомы COVID-19 пассажир умер во время перелета 

Мира Маркина 1 час назад
Пассажир с COVID-19 умер во время перелета
Фото: depositphotos.com
Скрывавший симптомы коронавируса пассажир авиакомпании United Airlines умер во время перелета по маршруту Флорида — Калифорния.
Экипаж воздушного корабля принял решение об экстренной посадке авиалайнера в аэропорту Нового Орлеана из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако к моменту приземления мужчина уже скончался. Как выяснилось позже, пассажир был болен COVID-19.
Другие путешественники подозревали, что их попутчик был заражен. После перелета некоторые из них обратились к авиакомпании с просьбой разъяснить, как та смогла допустить больного человека на борт.
Представители United Airlines заявили, что американец заполнил все необходимые документы перед посадкой на борт, в которых сообщил, что у него нет COVID-19. Перевозчик допустил, что при их проверке была допущена ошибка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медики США обнаружили новый опасный симптом коронавируса.
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