Пассажир с COVID-19 умер во время перелета

Скрывавший симптомы коронавируса пассажир авиакомпании United Airlines умер во время перелета по маршруту Флорида — Калифорния.

Экипаж воздушного корабля принял решение об экстренной посадке авиалайнера в аэропорту Нового Орлеана из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Однако к моменту приземления мужчина уже скончался. Как выяснилось позже, пассажир был болен COVID-19.

Другие путешественники подозревали, что их попутчик был заражен. После перелета некоторые из них обратились к авиакомпании с просьбой разъяснить, как та смогла допустить больного человека на борт.

Представители United Airlines заявили, что американец заполнил все необходимые документы перед посадкой на борт, в которых сообщил, что у него нет COVID-19. Перевозчик допустил, что при их проверке была допущена ошибка.