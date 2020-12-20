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28 948 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 511 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 915 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровело 2 275 657 человек.