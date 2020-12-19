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Стопкоронавирус.рф

В России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
В России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных за все время эпидемии в РФ составило 2 819 429. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754) и Московской области (1514). Сообщается, что 18,8% людей с коронавирусом не имели клинических симптомов болезни.
За сутки зафиксировано 585 летальных исходов. Их общее число составило 50 347. За сутки выздоровело 26 109 человек. За все время пандемии в России выздоровело 2 254 742 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые доказали влияние коронавируса на мозг.
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