В России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных за все время эпидемии в РФ составило 2 819 429. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754) и Московской области (1514). Сообщается, что 18,8% людей с коронавирусом не имели клинических симптомов болезни.

За сутки зафиксировано 585 летальных исходов. Их общее число составило 50 347. За сутки выздоровело 26 109 человек. За все время пандемии в России выздоровело 2 254 742 человека.