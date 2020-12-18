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Стопкоронавирус.рф

Подтверждено смертельное влияние коронавируса на мозг 

Даня Виттиг 3 часа назад
Ученые Вашингтонского университета доказали, что патогенные белки COVID-19 могут стать причиной серьезных нарушений в работе нервной системы. Об этом сообщает Nature Neuroscience.
Исследователи обнаружили, что S-белок (S1), прикрепленный к оболочке коронавируса, может сам по себе проникать через гематоэнцефалический барьер у мышей, вызывая воспалительные процессы из-за выброса цитокинов. Этим он похож на белок у ВИЧ-1.
Коронавирусный белок проникает в мозг и атакует дыхательные центры мозга, что приводит к нарушению с дыханием.
Результаты экспериментов показали, что S1 быстрее транспортируется в обонятельной луковице и почках мужчин, чем у женщин. Это может говорить о том, что мужчины склонны к тяжелой форме болезни.
Ранее "Рамблер" сообщал об амебе, "пожирающей мозг".
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