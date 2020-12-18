Как проявляются две фазы тяжелой формы COVID-19 

Ученые выявили две фазы тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает EurekAlert.

Исследователи Массачусетской больницы общего профиля изучили материалы вскрытия пациентов, умерших от COVID-19, чтобы понять, какие ткани были инфицированы вирусом, что именно происходит при попадании SARS-CoV-2 в дыхательные пути, а также как именно инфекция в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма.

Ученые пришли к выводу, что на ранней фазе вирусная нагрузка в легких является высокой и способствует повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. А на более поздней стадии вирус в ткани уже отсутствует, но слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.