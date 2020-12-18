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Как проявляются две фазы тяжелой формы COVID-19 

Мария Грибова 3 часа назад
Как проявляются две фазы тяжелой формы COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые выявили две фазы тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает EurekAlert.
Исследователи Массачусетской больницы общего профиля изучили материалы вскрытия пациентов, умерших от COVID-19, чтобы понять, какие ткани были инфицированы вирусом, что именно происходит при попадании SARS-CoV-2 в дыхательные пути, а также как именно инфекция в клетках легких влияет на иммунную реакцию организма.
Ученые пришли к выводу, что на ранней фазе вирусная нагрузка в легких является высокой и способствует повышению экспрессии генов для запуска иммунной реакции. А на более поздней стадии вирус в ткани уже отсутствует, но слишком тяжелое повреждение легких затрудняет восстановление.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Малышева объяснила синяки на телах больных COVID-19.
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