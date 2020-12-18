Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Малышева объяснила появление синяков на телах больных COVID-19 

Даня Виттиг 38 минут назад
Малышева объяснила синяки на телах больных COVID-19
Фото: "Жить здорово!"
Доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили, откуда на телах людей, перенесших коронавирус, могут появляться синяки.
По словам Малышевой, больным COVID-19 часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов.

«При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки», — добавила телеврач.

Дупляков пояснил, что помимо синяков, кровь может появиться в моче или мокроте.

«Но это никак не влияет на прогноз, на жизнь человека. Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — добавил доктор.

Малышева добавила, что у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать просто от того, что их взяли за руку.
Ранее "Рамблер" сообщал о проблемах, которые подскажут, что вы переболели COVID-19.
Видео дня. Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
Коронавирус , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
06:20
Сигналы, которые подает печень из-за токсинов
ЗОЖ
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение