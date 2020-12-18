Малышева объяснила синяки на телах больных COVID-19

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Доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили, откуда на телах людей, перенесших коронавирус, могут появляться синяки.

По словам Малышевой, больным COVID-19 часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов.

«При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки», — добавила телеврач.

Дупляков пояснил, что помимо синяков, кровь может появиться в моче или мокроте.

«Но это никак не влияет на прогноз, на жизнь человека. Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — добавил доктор.

Малышева добавила, что у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать просто от того, что их взяли за руку.