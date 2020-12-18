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Стопкоронавирус.рф

Президент Бразилии раскритиковал американскую вакцину 

Даня Виттиг 45 минут назад
Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил сограждан о возможных последствиях после вакцинации от COVID-19. Он заявив, что после прививки можно «стать аллигатором или Суперменом». Об этом сообщает издание UOL.
Болсонар объяснил, что не планирует прививаться от коронавируса, потому что уже переболел. Лидер также отметил, что не доверяет американской вакцине и подверг критике фармацевтическую компанию Pfizer за то, что та сняла с себя ответственность за возможные побочные эффекты.

«В контракте компании Pfizer совершенно четко прописано: "Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо побочные эффекты". Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему», — заявил Болсонару.

Ранее "Рамблер" сообщал, сколько нельзя пить после вакцинации российским препаратом "Спутник".
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Коронавирус , Видео , Pfizer
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