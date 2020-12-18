Президент Бразилии раскритиковал американскую вакцину 

«В контракте компании Pfizer совершенно четко прописано: "Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо побочные эффекты". Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему», — заявил Болсонару.