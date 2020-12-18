Президент Бразилии раскритиковал американскую вакцину 

Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил сограждан о возможных последствиях после вакцинации от COVID-19. Он заявив, что после прививки можно «стать аллигатором или Суперменом». Об этом сообщает издание UOL.
Болсонар объяснил, что не планирует прививаться от коронавируса, потому что уже переболел. Лидер также отметил, что не доверяет американской вакцине и подверг критике фармацевтическую компанию Pfizer за то, что та сняла с себя ответственность за возможные побочные эффекты.
«В контракте компании Pfizer совершенно четко прописано: "Наша компания не несет никакой ответственности за какие-либо побочные эффекты". Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему», — заявил Болсонару.
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