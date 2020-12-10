Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Стопкоронавирус.рф

Названа допустимая доза алкоголя после «Спутник V» 

Мария Грибова 17 минут назад
Названа допустимая доза алкоголя после «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Диетолог Алексей Ковальков заявил, что всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять алкоголь. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

«Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась»,

— заявил врач.
Близятся новогодние праздники и, по мнению диетолога, россияне не будут отказываться в эти дни от алкоголя. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван бесполезный способ защиты от коронавируса.
Видео дня. Что будет, если есть чернослив каждый день
Коронавирус , Алексей Ковальков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение