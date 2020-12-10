Названа допустимая доза алкоголя после «Спутник V» 

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что всем, кто привился от коронавируса, не стоит употреблять алкоголь. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

«Что вы прививались, что не прививались, если выпили рюмку водки в течение 42 дней после прививки, то она на этом закончилась»,

— заявил врач.

Близятся новогодние праздники и, по мнению диетолога, россияне не будут отказываться в эти дни от алкоголя. Ковальков напомнил о рекомендации главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрешившего вакцинированным россиянам выпить по бокалу шампанского в Новый год, и согласился с утверждением ученого.