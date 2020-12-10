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Стопкоронавирус.рф

Назван бесполезный способ защиты от коронавируса 

Даня Виттиг 4 часа назад
Назван бесполезный способ защиты от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Фукуоки в Японии выяснили, что часто используемые маски от воздушно-капельной передачи коронавируса.
Специалисты изучили динамику потока воздуха, возникающего при чиханье и кашле зараженного, рядом с лицом человека. Об исследовании пишет Physics of Fluids.
Известно, что при чиханье в воздухе возникают вихри в форме кольца, которые формируются при резком выбросе аэрозоля из круглых отверстий. Вихрь захватывает капли и частицы, взвешенные в воздухе, включая вирусы.
Моделирование показало, что вирусы могут преодолеть один метр за 0,5-1 секунду, попадая за верхний и нижний край щитка (всего около 4,4 процента от общего числа капель). При этом если носитель щитка вдохнет, то капли с вирусом неизбежно попадут в органы дыхания.
Ученые пытаются разработать улучшенный вариант защиты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что случилось с пассажиркой, которая не надела маску.
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