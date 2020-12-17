Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Ученые доказали пользу солнечного света против коронавируса 

Мария Грибова 1 час назад
Ученые доказали пользу солнечного света против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доказали, что солнечный свет эффективен против распространения коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты проанализировали, как коронавирус наблюдается в одних и тех же странах, но с меняющимися условиями окружающей среды, в том числе температурой, влажностью, осадками и ультрафиолетовым излучением. Также учитывалось время задержки между сменой климатических условий и уровнем заражения коронавирусом, поскольку инкубационный период между заражением и появлением первых симптомов достигает в среднем 4-7 дней.
Ученым удалось выяснить, что увеличение количества ультрафиолетового излучения, поступающего с солнечной радиацией, с мая по июнь, характерное для Лос-Анджелеса, снизило число новых случаев заболевания на один процент. А с января по июнь уровень новых случаев COVID-19 уменьшается на 7,4 процента из-за увеличения инсоляции.
Однако эксперты отметили, что соблюдение мер безопасности гораздо эффективнее.
Ранее «Рамблер» писал о том, что доказана особая опасность COVID-19 относительно гриппа.
Видео дня. Как правильно бросить курить
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как правильно бросить курить
11:50
Как правильно бросить курить
ЗОЖ
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение