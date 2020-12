Ученые доказали пользу солнечного света против COVID-19

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доказали, что солнечный свет эффективен против распространения коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали, как коронавирус наблюдается в одних и тех же странах, но с меняющимися условиями окружающей среды, в том числе температурой, влажностью, осадками и ультрафиолетовым излучением. Также учитывалось время задержки между сменой климатических условий и уровнем заражения коронавирусом, поскольку инкубационный период между заражением и появлением первых симптомов достигает в среднем 4-7 дней.

Ученым удалось выяснить, что увеличение количества ультрафиолетового излучения, поступающего с солнечной радиацией, с мая по июнь, характерное для Лос-Анджелеса, снизило число новых случаев заболевания на один процент. А с января по июнь уровень новых случаев COVID-19 уменьшается на 7,4 процента из-за увеличения инсоляции.

Однако эксперты отметили, что соблюдение мер безопасности гораздо эффективнее.