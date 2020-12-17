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Стопкоронавирус.рф

Доказана особая опасность коронавируса по сравнению с гриппом 

Даня Виттиг 4 часа назад
Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 более опасен и смертоносен по сравнению с вирусом гриппа. Об этом сообщает British Medical Journal.
Исследователи сравнили истории болезней 3641 пациента с COVID-19 и 12 676 пациентов, госпитализированных с гриппом. Средний возраст пациентов составил 69 лет.
Оказалось, что COVID-19 чаще, чем грипп, вызывает осложнения, при которых пациент нуждается в госпитализации, искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии. Больные с коронавирусом проводят в больнице больше времени и умирают в пять раз чаще.
Несмотря на то, что оба заболевания похожи, особое свойство SARS-CoV-2 заключается в том, что он поражает не только дыхательные, но и другие органы.
Инфекция вызывает повреждения печени и почек, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, тяжелый септический шок, понижает кровяное давление, вызывает чрезмерную свертываемость крови и способствует диабету неясного типа.
Ранее "Рамблер" сообщал, как моментально уничтожить коронавирус.
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Коронавирус , Видео
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