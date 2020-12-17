Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 более опасен и смертоносен по сравнению с вирусом гриппа. Об этом сообщает British Medical Journal.

Исследователи сравнили истории болезней 3641 пациента с COVID-19 и 12 676 пациентов, госпитализированных с гриппом. Средний возраст пациентов составил 69 лет.

Оказалось, что COVID-19 чаще, чем грипп, вызывает осложнения, при которых пациент нуждается в госпитализации, искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии. Больные с коронавирусом проводят в больнице больше времени и умирают в пять раз чаще.

Несмотря на то, что оба заболевания похожи, особое свойство SARS-CoV-2 заключается в том, что он поражает не только дыхательные, но и другие органы.

Инфекция вызывает повреждения печени и почек, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, тяжелый септический шок, понижает кровяное давление, вызывает чрезмерную свертываемость крови и способствует диабету неясного типа.