Определено, кому нельзя прививаться от COVID-19 

Минздраве рассказали, кому запрещено делать прививку от COVID-19. Об это сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

"В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесенным в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ребенка", — сообщили в ведомстве.

Также вакцинацию нельзя делать при аллергии на компоненты препарата, при острых инфекционных заболеваниях, во время беременности и кормления грудью.

Чтобы избежать нежелательных последствий, в Минздраве порекомендовали сначала пройти предварительное обследование при наличии показаний врача.