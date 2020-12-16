Раскрыта опасность повторного ношения маски 

Ученые из США выяснили, что ношение использованной маски может быть опаснее, чем отказ от нее. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physics of Fluids.

Специалисты из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета создали компьютерную модель человека в трехслойной хирургической маске.

Как оказалось, средство защиты влияет на воздушный поток возле лица. Это делает людей более восприимчивыми к вдыханию частиц. Использованная маска не может отфильтровывать мельчайшие капли. Частицы в воздухе оседают на лице, а также в верхних дыхательных путях, глотке или легких. Грязная маска уменьшает скорость воздушного потока, и его эффективность снижается.