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Стопкоронавирус.рф

Раскрыта опасность повторного ношения маски 

Анна Арсеньева 1 час назад
Ученые из США выяснили, что ношение использованной маски может быть опаснее, чем отказ от нее. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Physics of Fluids.
Специалисты из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета создали компьютерную модель человека в трехслойной хирургической маске.
Как оказалось, средство защиты влияет на воздушный поток возле лица. Это делает людей более восприимчивыми к вдыханию частиц. Использованная маска не может отфильтровывать мельчайшие капли. Частицы в воздухе оседают на лице, а также в верхних дыхательных путях, глотке или легких. Грязная маска уменьшает скорость воздушного потока, и его эффективность снижается.
Ранее "Рамблер" сообщал, что оценен риск бесплодия у мужчин после COVID-19.
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