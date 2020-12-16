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Стопкоронавирус.рф

Оценен риск бесплодия у мужчин после COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава профессор Лейла Адамян рассказала, может ли коронавирус вызвать бесплодие у мужчин. Своим мнением медик поделилась в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, пока нет доказательств, что COVID-19 оказывает влияние на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия. Однако на данный момент нельзя утверждать, что этого не может произойти, так как вирус новый и изучен не достаточно хорошо.
Что касается женщин, Лейла Адамян заявила, что перенесенная коронавирусная инфекция не несет рисков для будущей беременности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы устойчивые к COVID-19 люди.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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