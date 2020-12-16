Оценен риск бесплодия у мужчин после COVID-19 

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава профессор Лейла Адамян рассказала, может ли коронавирус вызвать бесплодие у мужчин. Своим мнением медик поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, пока нет доказательств, что COVID-19 оказывает влияние на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия. Однако на данный момент нельзя утверждать, что этого не может произойти, так как вирус новый и изучен не достаточно хорошо.

Что касается женщин, Лейла Адамян заявила, что перенесенная коронавирусная инфекция не несет рисков для будущей беременности.