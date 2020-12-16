Названы устойчивые к COVID-19 люди 

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков объяснил, почему некоторые не заражаются коронавирусом после контакта с больным. Об этом пишет ura.ru.

Специалист предположил, что таким людям не передается инфекция, так как у них есть Т-клеточный иммунитет, приобретенный после другого коронавируса. Он может сохраняться в течение нескольких лет. По словам Петра Чумакова, количество людей с подобным иммунитетом может составлять 10-15%.

Кроме того, риск заразиться COVID-19 меньше у тех, кто недавно переболел гриппом. В крови человека после заболевания много антивирусного белка интерферона. Он мешает повторному заражению.