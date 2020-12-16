Медик назвал необратимое последствие тяжелой формы COVID-19 

"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо — фиброз легочной ткани после COVID-19",