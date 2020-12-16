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Медик назвал необратимое последствие тяжелой формы COVID-19 

Стелла Шмель 5 часов назад
Медик назвал необратимое последствие тяжелой формы COVID-19
Фото: РИА Новости
Специалист из центра имени Гамалеи Федор Лисицын рассказал о необратимом последствии, которое развивается при наличии тяжелой формы коронавируса. Особенно часто оно встречается у пожилых людей.
Как заявил Лисицын, тяжелая форма ковида может привести к необратимым поражениям легких.

"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо — фиброз легочной ткани после COVID-19",

— сказал он в эфире канала "Россия 24", передает ТАСС.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи заявили, что вакцина не станет спасением от пандемии.
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Коронавирус , Федор Лисицын , ИТАР-ТАСС
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