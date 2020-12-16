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Врачи заявили, что вакцина не станет спасением от пандемии 

Стелла Шмель 6 часов назад
Ученые пришли к выводу, что вакцины не спасут от пандемии в ближайшее время. Такое заключение сделала Австралийская академия здравоохранения и медицинских наук (AAHMS). Специалисты считают, что всеобщая вакцинация может занять много времени, поэтому другие меры, сдерживающие распространение вируса, остаются крайне важными. Об этом сообщает MedicalXpress.
Из заключения ученых следует, что несмотря на то, что вакцины показывают высокую эффективность, их транспортировка и производство, а также применение, требуют больших усилий и финансовых вливаний. Поэтому массовая вакцинация станет возможной только через год.
Именно поэтому специалисты считают, что дальнейшее соблюдение всех мер предосторожности необходимо, чтобы сдерживать распространение вируса, а именно: социальная дистанция, карантин, самоизоляция, ношение масок, всеобщее тестирование и правильно организованная вакцинация.
Ранее "Рамблер" писал, что в ВОЗ объяснили феномен COVID-19 в России.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ
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