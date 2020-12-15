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В ВОЗ объяснили феномен COVID-19 в России 

Мария Грибова 3 часа назад
В ВОЗ объяснили феномен COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Феномен коронавируса в России заключается в низких показателях смертности на фоне большого числа инфицированных. Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в беседе с «Комсомольской правдой».
Вуйнович рассказала, что сейчас Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения, однако благодаря хорошей работе системы здравоохранения наблюдается относительно низкая летальность.

«Один из очень хороших моментов, что система здравоохранения в России в большинстве регионов могла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации»,

— пояснила Вуйнович.
Она также уточнила, что в первую очередь речь идет о нуждающихся в кислородной терапии и более сложном уходе.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19.
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