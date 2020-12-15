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Онищенко оценил феномен «неправильных» антител к COVID-19 

Даня Виттиг 59 минут назад
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал феномен «неправильных» антител к COVID-19. Он считает, что он не имеет оснований для распространения среди населения и является поводом для «очередного психоза».

«Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?», — сказал Онищенко.

По его словам, вопрос работы аутоантител необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде. Его слова передает «Вечерняя Москва».
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько держатся антитела к COVI-19.
Коронавирус , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума
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