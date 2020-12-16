Опубликованы новые данные по статистике COVID-19 в РФ

Опубликованы данные, актуальные на 16 декабря, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 596 летальных исходов. А полностью выздоровело 26 490 человека.
По регионам статистика распределилась так:
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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 734 454 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, а выздоровело 2 176 100 человек.
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