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Тяжесть протекания COVID-19 научились прогнозировать 

Стелла Шмель 4 часа назад
Тяжесть протекания COVID-19 научились прогнозировать
Фото: globallookpress.com
Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, способные предсказать тяжесть течения COVID-19 у пациента. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА, передает ТАСС.
Вероятность смерти при заболевании коронавирусом повышается в зависимости от таких факторов как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы.
Математические показатели помогли задать данные о семи тысячах пациентах, которые перенесли коронавирус в разных степенях тяжести.
Учитывающимися при анализе клиническими факторами были ферритин, С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение и другие.
Ранее "Рамблер" писал, что названо максимально зараженное коронавирусом место.
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Коронавирус , Федеральное медико-биологическое агентство
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