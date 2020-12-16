Тяжесть протекания COVID-19 научились прогнозировать 

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Вероятность смерти при заболевании коронавирусом повышается в зависимости от таких факторов как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы.

Математические показатели помогли задать данные о семи тысячах пациентах, которые перенесли коронавирус в разных степенях тяжести.

Учитывающимися при анализе клиническими факторами были ферритин, С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение и другие.