Названо максимально зараженное коронавирусом место 

Американские ученые проанализировали статистику передачи новой коронавирусной инфекции. Им удалось выяснить, что выше всего вероятность заразиться дома, при условии, если один из членов семьи уже болен коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи провели метаанализ статей, опубликованных за последний год, в которых упоминаются случаи вторичной передачи COVID-19, когда заболевшие получили инфекцию в быту. На уровень риска вторичной передачи влияют такие факторы, как время, прошедшее после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего.

Сообщается, что случаи бытового заражения чаще наблюдаются у взрослых, по сравнению с детьми — 28,3 и 16,8 процента соответственно, и у супругов, по сравнению с людьми, просто проживающими под одной крышей, — 37,8 и 17,8 процента.

А средний уровень вторичного заражения там, где живут всего два человека, был значительно выше, чем в домохозяйствах с тремя и более проживающими — 41,5 и 22,8 процента соответственно.

Ученые уверены, что без изменения бытового поведения вряд ли удастся быстро остановить пандемию.