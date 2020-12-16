Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, какое условие должно быть выполнено, чтобы выработался истинный коллективный иммунитет. Об этом сообщает Vox.

По мнению специалиста, для появления коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 75% жителей страны. Но также он добавил, что вероятно понадобиться привить не менее 85%.

На данный момент в мире разработаны и зарегистрированы несколько вакцин к COVID-19, в том числе две из них российского производства — "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".