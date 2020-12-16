Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Стопкоронавирус.рф

Инфекционист назвал условие для появления коллективного иммунитета 

Стелла Шмель 3 часа назад
Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, какое условие должно быть выполнено, чтобы выработался истинный коллективный иммунитет. Об этом сообщает Vox.
По мнению специалиста, для появления коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 75% жителей страны. Но также он добавил, что вероятно понадобиться привить не менее 85%.
На данный момент в мире разработаны и зарегистрированы несколько вакцин к COVID-19, в том числе две из них российского производства — "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
Ранее "Рамблер" писал, что в ВОЗ объяснили феномен COVID-19 в России.
Коронавирус , Видео , Энтони Фаучи , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Врач рассказала, как начать высыпаться
06:07
Врач рассказала, как начать высыпаться
ЗОЖ
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
07:38
Что будет с вами, если вы начнете соблюдать ЗОЖ
ЗОЖ
Продукты, которые спасут от рака
06:07
Продукты, которые спасут от рака
ЗОЖ
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
08:10
Привычки, которые гробят вашу поджелудочную
ЗОЖ
Как правильно париться в бане
06:11
Как правильно париться в бане
ЗОЖ
Что будет, если есть чернослив каждый день
06:05
Что будет, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
04:29
Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли
Коронавирус
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение