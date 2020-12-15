Раскрыта эффективность американской вакцины от COVID-19 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало результаты тестирования новой американской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 биотехнологической компании Moderna. Об этом сообщает NPR.

Исследователям удалось выяснить, что эффективность препарата после второй дозы достигает 95 процентов. Согласно документу FDA, вакцина безопасна, и серьезные побочные реакции были редкостью.

Из неприятных последствий специалисты выделили болезненные ощущения в месте инъекции, утомляемость и головные боли. Обе прививки делаются с интервалом 28 дней. Однако для пожилых людей (65 лет и старше) эффективность вакцины немного снижается и достигает 86 процентов.

FDA попросит группу экспертов оценить, достаточно ли имеющихся научных данных для того, чтобы разрешить экстренное использование вакцины Moderna.