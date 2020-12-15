ВОЗ заявила о безопасности британского штамма COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала опасность британского штамма коронавируса. Об этом сообщает Lenta.ru.
Ученые наблюдают за поведением вируса и его взаимодействием с антителами иммунной системы. Это поможет оценить ситуацию в случае неожиданных изменений, но пока причин для беспокойства нет.
Пока что на повестке дня несколько вопросов: не ускоряет ли мутация скорость распространения вируса, не мешает ли действию вакцины, не имеет ли различий в симптоматике, заявил эксперт.
Ранее "Рамблер" сообщал о способе победить коронавирус.