ВОЗ заявила о безопасности британского штамма COVID-19

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове прокомментировала опасность британского штамма коронавируса. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ученые наблюдают за поведением вируса и его взаимодействием с антителами иммунной системы. Это поможет оценить ситуацию в случае неожиданных изменений, но пока причин для беспокойства нет.

Пока что на повестке дня несколько вопросов: не ускоряет ли мутация скорость распространения вируса, не мешает ли действию вакцины, не имеет ли различий в симптоматике, заявил эксперт.