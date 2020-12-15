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Стопкоронавирус.рф

Сделано заявление о ситуации с COVID-19 в России 

Мария Грибова 3 часа назад
Ситуация с коронавирусом стабилизируется в 68 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции, сообщает ТАСС.
Попова также отметила, что в 15 регионах продолжается рост заболеваемости. Стабилизация оценивается как «достаточно хрупкая». Чтобы ее укрепить, люди должны соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван срок восстановления обоняния при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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