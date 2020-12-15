Сделано заявление о ситуации с COVID-19 в России 

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в 68 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции, сообщает ТАСС.

Попова также отметила, что в 15 регионах продолжается рост заболеваемости. Стабилизация оценивается как «достаточно хрупкая». Чтобы ее укрепить, люди должны соблюдать необходимые меры безопасности.