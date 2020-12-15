Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, сколько будет восстанавливаться обоняние после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, нарушение обоняния встречается более чем в 80 случаев заболевания COVID-19. А на потерю или искажение вкуса жалуется более 50 процентов пациентов.