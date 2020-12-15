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Стопкоронавирус.рф

Назван срок восстановления вкуса и обоняния при COVID-19 

Даня Виттиг 1 час назад
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, сколько будет восстанавливаться обоняние после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, нарушение обоняния встречается более чем в 80 случаев заболевания COVID-19. А на потерю или искажение вкуса жалуется более 50 процентов пациентов.

«Потеря обоняния встречается чаще у женщин и длится от четырех до 11 дней, потеря вкуса проходит немного быстрее и продолжается обычно от 3 до 10 дней», — пояснила Пшеничная.

Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты советуют делать, чтобы вернуть обоняние быстрее.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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