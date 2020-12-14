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Стопкоронавирус.рф

Обнаружен более заразный штамм коронавируса 

Стелла Шмель 26 минут назад
Обнаружен более заразный штамм коронавируса
Фото: РИА Новости
В Англии был обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется значительно быстрее. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.
Пока нет данных о том, какое количество человек успело заразиться новым видом SARS-CoV-2. Кроме того, нет доказательств о том, что он является более смертоносным и обладает более высокой устойчивостью к вакцинам. На данный момент ученые считают, что обнаруженная мутация серьезно не влияет на структуру вируса.
Уже известно, что он легче передается от человека к человеку и, соответственно, является более заразным.

"Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела",

— заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на 14 декабря, в Великобритании зафиксировали 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19.
Ранее "Рамблер" писал, что названы четыре основных симптома для госпитализации с COVID-19.
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Коронавирус , ВОЗ
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