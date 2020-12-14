Обнаружен более заразный штамм коронавируса 

В Англии был обнаружен новый штамм коронавируса, который распространяется значительно быстрее. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок.

Пока нет данных о том, какое количество человек успело заразиться новым видом SARS-CoV-2. Кроме того, нет доказательств о том, что он является более смертоносным и обладает более высокой устойчивостью к вакцинам. На данный момент ученые считают, что обнаруженная мутация серьезно не влияет на структуру вируса.

Уже известно, что он легче передается от человека к человеку и, соответственно, является более заразным.

"Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела",

— заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на 14 декабря, в Великобритании зафиксировали 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19.