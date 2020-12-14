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Комаровский рассказал о разнице протекания COVID-19 у взрослых и детей 

Стелла Шмель 3 часа назад
Врач рассказал о разнице COVID-19 у взрослых и детей
Фото: Евгений Комаровский/Facebook
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о разнице между тем, как переносят коронавирус взрослые и дети. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Одна из подписчиц задала медику вопрос на эту тему. Она рассказала, что женщина вместе с дочерью заболели COVID-19, но ребенок перенес заболевание практически без симптомов, в отличие от самой женщины.
Как объяснил Комаровский, такое вполне возможно, ведь чем младше возраст, тем больше шансов переболеть вирусом без видимых последствий для организма.

"Так что ваша дочь вполне может перенести болезнь практически без симптомов. Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых",

— заключил специалист.
Ранее "Рамблер" писал, что названы четыре основных симптома для госпитализации с COVID-19.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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