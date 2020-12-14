В России выявлено 27 328 новых случаев COVID-19 

За последние сутки в стране зафиксировали 27 328 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.
Зарегистрировано 450 летальных исходов. Полностью выздоровело 18 562 человека. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки в Москве — 5874, и Санкт-Петербурге — 3771.
стопкоронавирус.рф
За все время пандемии в России выявлено 2 681 256 случаев COVID-19, зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровело 2 124 797 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у больных COVID-19 нашли разрушающие организм антитела.