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Стопкоронавирус.рф

Раскрыта осложняющая течение COVID-19 особенность организма 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Ученые из Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение заболевания. Об этом сообщает Guardian.
Исследования показали, что осложнения при COVID-19 провоцировало большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови. Они были причиной длительного течения коронавирусной инфекции.
Если обычные антитела блокируют вирусы, то аутоантитела уничтожают полезные иммунные клетки и атакуют организм. Они нацеливаются на мозг, кровеносные сосуды, печень, соединительную ткань и желудочно-кишечный тракт.
Как выяснили специалисты, у пациентов с COVID-19 таких антител даже больше, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.
По словам ученых, определенное количество аутоантител было у некоторых и до заражение коронавирусом, однако по мере прогрессирования инфекции они появлялись еще.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвал жалобы людей спустя месяцы после COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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