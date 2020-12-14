Ученые из Йельского университета обнаружили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение заболевания. Об этом сообщает Guardian.

Исследования показали, что осложнения при COVID-19 провоцировало большое количество "неправильных" антител (аутоантител) в крови. Они были причиной длительного течения коронавирусной инфекции.

Если обычные антитела блокируют вирусы, то аутоантитела уничтожают полезные иммунные клетки и атакуют организм. Они нацеливаются на мозг, кровеносные сосуды, печень, соединительную ткань и желудочно-кишечный тракт.

Как выяснили специалисты, у пациентов с COVID-19 таких антител даже больше, чем у людей с аутоиммунным заболеванием — волчанкой.

По словам ученых, определенное количество аутоантител было у некоторых и до заражение коронавирусом, однако по мере прогрессирования инфекции они появлялись еще.