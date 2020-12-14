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Стопкоронавирус.рф

Врач назвал жалобы людей спустя месяцы после COVID-19 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, с какими жалобами обращаются пациенты, переболевшие COVID-19 в первую волну пандемии. Об этом сообщает "Лента.ру".
Как правило, к врачу приходят люди старше 30 лет. Они переболели весной, но чувствуют, что до конца еще не выздоровели.
По словам медика, россияне спустя месяцы после коронавируса жалуются на повышенное артериальное давление, слабость, головокружение и нарушения пищеварения.

«У мужчин повреждения идут от мужской половой сферы — снижается уровень тестостерона, который необходим для поддержания мышечной массы. И не совсем понятно, что делать с этими пациентами», — рассказал врач.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявили нулевого пациента с COVID-19.
Коронавирус , Видео , Владимир Болибок
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