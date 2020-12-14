Врач назвал жалобы людей спустя месяцы после COVID-19 

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, с какими жалобами обращаются пациенты, переболевшие COVID-19 в первую волну пандемии. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как правило, к врачу приходят люди старше 30 лет. Они переболели весной, но чувствуют, что до конца еще не выздоровели.

По словам медика, россияне спустя месяцы после коронавируса жалуются на повышенное артериальное давление, слабость, головокружение и нарушения пищеварения.