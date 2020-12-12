Найден способ моментально уничтожить коронавирус

Ученые нашли способ быстро уничтожить вирус SARS-CoV-2.

Оказалось, что американские ополаскиватели для полости рта, в составе которого есть хлорид цетилпиридиния, за 30 секунд уничтожают вирус. Научное исследование опубликовано в British Dental Journal.

Кроме того, специалисты выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом могут значительно уменьшить распространение SARS-CoV-2 за две минуты за счет нейтрализации 99,9% вредоносных бактерий.

Отмечается, что в исследовании ученых на данный момент приняло участие 260 человек.