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Стопкоронавирус.рф

Найден способ быстро уничтожить коронавирус 

Стелла Шмель 1 час назад
Найден способ моментально уничтожить коронавирус
Фото: depositphotos.com
Ученые нашли способ быстро уничтожить вирус SARS-CoV-2.
Оказалось, что американские ополаскиватели для полости рта, в составе которого есть хлорид цетилпиридиния, за 30 секунд уничтожают вирус. Научное исследование опубликовано в British Dental Journal.
Кроме того, специалисты выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом могут значительно уменьшить распространение SARS-CoV-2 за две минуты за счет нейтрализации 99,9% вредоносных бактерий.
Отмечается, что в исследовании ученых на данный момент приняло участие 260 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что был выявлен новый распространенный симптом коронавируса.
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