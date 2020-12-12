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В России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 56 минут назад
В России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos.com
В России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число выявленных случаев достигло 2 625 848. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сообщается, что новые случаи были выявлены в 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве (6622), Санкт-Петербурге (3776) и Московской области (1393). В 18,4% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России скончались 560 человек с коронавирусом. Выздоровело 25 118 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые выявили новый частый симптом коронавируса.
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