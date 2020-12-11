Над Россией нависла угроза новой эпидемии

Главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев предупредил, что в следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом. Об этом медик рассказал в интервью порталу «Чита.Ру».

Врач сообщил, что в последние годы в стране улучшалась эпидемиологическая ситуация с туберкулезом. На Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а, например, в Забайкалье — 86%. Однако из-за пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию.

Фадеев отметил, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя.

Врач также объяснил, что другим источником заболевания являются люди, перенесшие коронавирус, поскольку в их легких идут фиброзные изменения.

Опасность возникает при нескольких факторах — сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни.

В конце Фадеев призвал россиян ежегодно делать флюорографию.