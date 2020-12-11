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Стопкоронавирус.рф

Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии 

Мария Грибова 1 час назад
Над Россией нависла угроза новой эпидемии
Фото: РИА Новости
Главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев предупредил, что в следующем году в России может произойти вспышка заболеваемости туберкулезом. Об этом медик рассказал в интервью порталу «Чита.Ру».
Врач сообщил, что в последние годы в стране улучшалась эпидемиологическая ситуация с туберкулезом. На Дальнем Востоке ежегодно флюорографию проходит свыше 70% населения, а, например, в Забайкалье — 86%. Однако из-за пандемии коронавируса пришлось ограничить диспансеризацию.
Фадеев отметил, что это приведет к неполному выявлению заболевших и, как следствие, распространению туберкулеза теми людьми, кому не поставят диагноз и не начнут лечить вовремя.
Врач также объяснил, что другим источником заболевания являются люди, перенесшие коронавирус, поскольку в их легких идут фиброзные изменения.
Опасность возникает при нескольких факторах — сильном снижении иммунитета, стрессе, курении, злоупотреблении алкоголем и асоциальном образе жизни.
В конце Фадеев призвал россиян ежегодно делать флюорографию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Проценко рассказал о ситуации в Коммунарке.
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Коронавирус , Павел Фадеев , Chita.Ru
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