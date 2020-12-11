Проценко рассказал о ситуации в Коммунарке

Анестезиолог-реаниматолог и главный врач ГКБ №40 (Коммунарка) Денис Проценко рассказал на своей странице в Facebook о ситуации с пациентами на этой неделе.
«Неделя сложная. Много тяжелых больных. В ОРИТ находится на лечении 246 пациентов (32%), из них на ИВЛ — 62, НИВЛ -21, на высоко поточном кислороде — 35, ЭКМО 1. В структуре госпитализации каждый 4 пациент с оценкой по шкале NEWS2 более 7 и госпитализируется сразу в реанимацию»,
— поделился Проценко.
Он также опубликовал соответствующие графики:
Денис Проценко/Facebook
Поступления пациентов с COVID-19:
Денис Проценко/Facebook
Пациенты на ИВЛ:
Денис Проценко/Facebook
Пациенты в ОРИТ:
Денис Проценко/Facebook
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