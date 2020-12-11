Проценко рассказал о ситуации в Коммунарке

«Неделя сложная. Много тяжелых больных. В ОРИТ находится на лечении 246 пациентов (32%), из них на ИВЛ — 62, НИВЛ -21, на высоко поточном кислороде — 35, ЭКМО 1. В структуре госпитализации каждый 4 пациент с оценкой по шкале NEWS2 более 7 и госпитализируется сразу в реанимацию»,