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Проценко рассказал о ситуации с пациентами в Коммунарке 

Мария Грибова 2 часа назад
Проценко рассказал о ситуации в Коммунарке
Фото: РИА Новости
Анестезиолог-реаниматолог и главный врач ГКБ №40 (Коммунарка) Денис Проценко рассказал на своей странице в Facebook о ситуации с пациентами на этой неделе.

«Неделя сложная. Много тяжелых больных. В ОРИТ находится на лечении 246 пациентов (32%), из них на ИВЛ — 62, НИВЛ -21, на высоко поточном кислороде — 35, ЭКМО 1. В структуре госпитализации каждый 4 пациент с оценкой по шкале NEWS2 более 7 и госпитализируется сразу в реанимацию»,

— поделился Проценко.
Он также опубликовал соответствующие графики:
Денис Проценко/Facebook
Поступления пациентов с COVID-19:
Денис Проценко/Facebook
Пациенты на ИВЛ:
Денис Проценко/Facebook
Пациенты в ОРИТ:
Денис Проценко/Facebook
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыто неожиданное последствие ношения масок.
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