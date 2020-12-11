Названы особенности коронавируса у детей 

Особенности назвал главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов . Об этом сообщает РИА Новости.

Коронавирус у детей может скрываться по видом ОРВИ или желудочно-кишечной инфекции, а также протекать под видом пневмонии без дыхательной недостаточности или септического шока. Сообщается, что контроль медиков позволил уменьшить количество госпитализируемых с коронавирусом детей.

Врач рассказал, что у 110 детей диагностировали мультисистемный воспалительный синдром через три-четыре недели после перенесенной инфекции. Он также отметил, что коронавирус в организме детей живет дольше даже после нормализации состояния.