Названы особенности коронавируса у детей 

Особенности назвал главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. Об этом сообщает РИА Новости.
Коронавирус у детей может скрываться по видом ОРВИ или желудочно-кишечной инфекции, а также протекать под видом пневмонии без дыхательной недостаточности или септического шока. Сообщается, что контроль медиков позволил уменьшить количество госпитализируемых с коронавирусом детей.
Врач рассказал, что у 110 детей диагностировали мультисистемный воспалительный синдром через три-четыре недели после перенесенной инфекции. Он также отметил, что коронавирус в организме детей живет дольше даже после нормализации состояния.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы сроки заразности при двух формах COVID-19.