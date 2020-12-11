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Стопкоронавирус.рф

Врачи назвали способ победить коронавирус 

Даня Виттиг 1 час назад
Врачи назвали способ победить коронавирус
Фото: Рамблер
Вирусолог Александр Чепурнов обозначитл пути борьбы с COVID-19. По его словам, их необходимо искать в природе устойчивости многих людей к вирусу-возбудителю. Об этом сообщает такое радио Sputnik.
Для успешной борьбы с коронавирусом важно понимать, что мы можем ему противопоставить. Сначала надо разобраться в причинах устойчивости некоторых людей к вирусу.

"Мы знаем много случаев, когда люди устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей. Они могут быть генетические, то есть чего-то не хватает на рецепторах — такое бывает достаточно часто, в отношении многих вирусов это известно. Или это иммунологические причины, тогда надо развиваться в этом направлении".

Далее — создание химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного видаа вируса. Это сложная задача, но достижимая, ведь уже удалось разработать средство от гепатита С, напомнил ученый.

"Целый ряд препаратов, которые начали выпускать, все-таки не стопроцентные и достаточно тяжелые в применении. Это широчайшее поле деятельности. Мы знаем, что это возможно на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя. Тем не менее, разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание", — пояснил Александр Чепурнов.

Ранее "Рамблер" сообщал о серьезных последствиях коронавируса.
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Коронавирус , Александр Чепурнов
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