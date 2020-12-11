Врачи назвали способ победить коронавирус 

"Мы знаем много случаев, когда люди устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей. Они могут быть генетические, то есть чего-то не хватает на рецепторах — такое бывает достаточно часто, в отношении многих вирусов это известно. Или это иммунологические причины, тогда надо развиваться в этом направлении".
"Целый ряд препаратов, которые начали выпускать, все-таки не стопроцентные и достаточно тяжелые в применении. Это широчайшее поле деятельности. Мы знаем, что это возможно на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя. Тем не менее, разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание", — пояснил Александр Чепурнов.