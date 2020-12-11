Врачи назвали способ победить коронавирус 

Вирусолог Александр Чепурнов обозначитл пути борьбы с COVID-19. По его словам, их необходимо искать в природе устойчивости многих людей к вирусу-возбудителю. Об этом сообщает такое радио Sputnik

Для успешной борьбы с коронавирусом важно понимать, что мы можем ему противопоставить. Сначала надо разобраться в причинах устойчивости некоторых людей к вирусу.

"Мы знаем много случаев, когда люди устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей. Они могут быть генетические, то есть чего-то не хватает на рецепторах — такое бывает достаточно часто, в отношении многих вирусов это известно. Или это иммунологические причины, тогда надо развиваться в этом направлении".

Далее — создание химиотерапевтических препаратов, которые будут высокоэффективны именно против данного видаа вируса. Это сложная задача, но достижимая, ведь уже удалось разработать средство от гепатита С, напомнил ученый.