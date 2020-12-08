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Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса 

Даня Виттиг 5 часов назад
Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса
Фото: depositphotos.com
Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практикиСильвестро Скотти рассказал о серьезных последствиях коронавируса. Об этм сообщают в РИА Новости.
По его словам, после выздоровления от COVID-19 порядка трети бывших пациентов испытывают слабость и психологические проблемы.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — отметил врач.

Ученым еще предстоит выяснить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди пациентов с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему врачи заразились коронавирусом после вакцинации.
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