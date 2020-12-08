Врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса 

Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практикиСильвестро Скотти рассказал о серьезных последствиях коронавируса. Об этм сообщают в РИА Новости.
По его словам, после выздоровления от COVID-19 порядка трети бывших пациентов испытывают слабость и психологические проблемы.
«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами», — отметил врач.
Ученым еще предстоит выяснить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди пациентов с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему врачи заразились коронавирусом после вакцинации.