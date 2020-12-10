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Назван витамин, снижающий смертность от COVID-19 

Мария Грибова 21 минуту назад
Назван витамин, снижающий смертность от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Международная группы ученых проанализировала более ста исследований, и определила витамин, который способен снизить смертность от коронавируса. Об этом сообщает журнал Nutrients.
Ученые пришли к выводу, что витамин C облегчает течение COVID-19. Его употребление способно снизить смертность от коронавируса на 68%. Чтобы уменьшить количество проведенных на аппарате ИВЛ дней, тяжелым пациентам необходимо давать от шести до 24 граммов витамина C каждый день.
«Когда у вас тяжелая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему», — пояснила соавтор исследования Анитра Карр.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы сроки восстановления после тяжелого COVID-19.
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