Назван витамин, снижающий смертность от COVID-19 

Международная группы ученых проанализировала более ста исследований, и определила витамин, который способен снизить смертность от коронавируса. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Ученые пришли к выводу, что витамин C облегчает течение COVID-19. Его употребление способно снизить смертность от коронавируса на 68%. Чтобы уменьшить количество проведенных на аппарате ИВЛ дней, тяжелым пациентам необходимо давать от шести до 24 граммов витамина C каждый день.

«Когда у вас тяжелая инфекция, ваш организм использует витамин C гораздо быстрее, чтобы поддерживать иммунную систему», — пояснила соавтор исследования Анитра Карр.