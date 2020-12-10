Названы сроки восстановления после тяжелого COVID-19

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал сроки восстановления после тяжелой коронавирусной инфекции. По его словам, человек восстанавливаается примерно два месяца, а иногда и дольше. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Все индивидуально. Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих заболеваний, тем реабилитационные мероприятия будут дольше. Чем позже пациент обратился за медицинской помощью, тем более длительные будут мероприятия по реабилитации», — сказал специалист.

Людям, которые пенесли среднюю и тяжелую форму болезни, необходима иная реабилитация. В частности, необходима кардио— и сосудистая реабилитация, но главное — реабилитация дыхательных путей.

«Поэтому восстановительные комплексы должны содержать в себе несколько составляющих. Во-первых, это гипербарическая оксигенация, то есть, насыщение тканей кислородом под повышенным давлением. Это наиболее эффективная методика. На втором месте по значимости, безусловно, стоит насыщение тканей кислородом посредством ингаляций, термоингаляций», — рассказал врач.

Еще одной неотъемлемой частью реабилитации является лечебная физкультура, с помощью которой после снятия воспаления восстанавливают жизненную емкость легких.