Запрет на алкоголь при вакцинации опровергли

Директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург опроверг заявление о том, что вакцинация от коронавируса в обязательном порядке требует полного отказа от спиртных напитков в течение как минимум 42 дней.
"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола",
— уточнил врач. Его слова передает "Интерфакс".
"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для "Спутника V", но и для любой другой вакцины",
— рассказал медик.
"Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности".
Ранее "Рамблер" писал, что врач рассказал, как протекает коронавирус у вакцинированных людей.