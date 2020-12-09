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Стопкоронавирус.рф

Тотальный запрет на алкоголь при вакцинации опровергли 

Стелла Шмель 2 часа назад
Директор Центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург опроверг заявление о том, что вакцинация от коронавируса в обязательном порядке требует полного отказа от спиртных напитков в течение как минимум 42 дней.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола",

— уточнил врач. Его слова передает "Интерфакс".

"Речь всего лишь о разумном ограничении потребления пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для "Спутника V", но и для любой другой вакцины",

— рассказал медик.

"Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности".

Ранее "Рамблер" писал, что врач рассказал, как протекает коронавирус у вакцинированных людей.
Коронавирус , Видео , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , Интерфакс
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