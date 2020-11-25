Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал, как протекает коронавирус у вакцинированных людей 

Мира Маркина 2 часа назад
Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как коронавирус будет протекать у людей, сделавших прививку от COVID-19. Об этом главный врач медицинского центра "Лидер медицины" рассказал РИА Новости.
По словам Тимакова, ни одна вакцина на 100% не способна защитить от вируса. Медик подчеркнул, — прививка делается для того, чтобы, когда "придет болезнь", иммунитет вакцинированного был готов к этому. Эксперт также добавил, что вакцина поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", и избежать тяжелых осложнений.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса.
Коронавирус , Видео , Евгений Тимаков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение