Вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как коронавирус будет протекать у людей, сделавших прививку от COVID-19. Об этом главный врач медицинского центра "Лидер медицины" рассказал РИА Новости.

По словам Тимакова, ни одна вакцина на 100% не способна защитить от вируса. Медик подчеркнул, — прививка делается для того, чтобы, когда "придет болезнь", иммунитет вакцинированного был готов к этому. Эксперт также добавил, что вакцина поможет "перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором", и избежать тяжелых осложнений.