Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. Также она добавила, что вакцинация будет добровольной.

На данный момент более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.