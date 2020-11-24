Названы сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. Также она добавила, что вакцинация будет добровольной.
На данный момент более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.
20 ноября директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина заявила, что третья фаза клинических испытаний препарата «Спутник V» показывает его чрезвычайно высокую эффективность.
Ранее "Рамблер" сообщал цену американской вакцины от коронавируса.