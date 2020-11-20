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Стопкоронавирус.рф

Названа цена американской вакцины от коронавируса 

Мария Грибова 3 часа назад
Названа цена американской вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Стала известна примерная стоимость американской вакцины от коронавируса. Цену назвал чиновник ЕС, участвовавший в переговорах о поставках, сообщает Reuters.
Для стран Евросоюза примерная стоимость вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, составит 15,5 евро (почти 1400 рублей) за дозу.
Журналисты агентства подсчитали, что стоимость 300 миллионов доз, о планах купить которых заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, составит 4,6 миллиарда евро.
Представители Pfizer отметили, что сделка с ЕС — самый крупный контракт компании на поставку препарата. Сумма контракта не раскрыта.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стало известно о необычном последствии COVID-19.
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Коронавирус , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Reuters
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