Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Стало известно о необычном последствии COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Стало известно о необычном последствии COVID-19
Фото: depositphotos.com
Пациенты, выздоровевшие от коронавируса, жалуются на необычный симптом. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Известно более ста случаев, когда после выздоровления люди сталкивались с выпадением зубов и болезнями десен. При этом многие пациенты встречались с подобными проблемами впервые.
Медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли считает, что ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением.
Дело в том, что коронавирус воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока. Повреждение сосудов может вызвать и проблемы с зубами.
Другой врач объяснил, что коронавирус воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости.
Однако однозначного мнения по поводу взаимосвязи коронавируса и болезнях зубов пока нет.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему люди с зубами живут дольше.
Видео дня. Природные средства, разжижающие кровь
Коронавирус , Уильям Ли
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
08:00
Что будет с телом, если делать «вакуум живота»
ЗОЖ
Что можно есть при панкреатите
06:09
Что можно есть при панкреатите
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение