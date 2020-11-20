Стало известно о необычном последствии COVID-19 

Пациенты, выздоровевшие от коронавируса, жалуются на необычный симптом. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Известно более ста случаев, когда после выздоровления люди сталкивались с выпадением зубов и болезнями десен. При этом многие пациенты встречались с подобными проблемами впервые.
Медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли считает, что ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением.
Дело в том, что коронавирус воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока. Повреждение сосудов может вызвать и проблемы с зубами.
Другой врач объяснил, что коронавирус воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости.
Однако однозначного мнения по поводу взаимосвязи коронавируса и болезнях зубов пока нет.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему люди с зубами живут дольше.