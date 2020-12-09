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Стопкоронавирус.рф

Врач рассказал о простом способе защиты от COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
Специалист рассказал, как можно снизить вероятность распространения и, следовательно, заражения коронавирусом. По словам врача Владислава Жемчугова, сделать это можно, следуя одной простое рекомендации. О ней о рассказал в эфире радио Sputnik.
Медик заявил, что снизить концентрацию патогенов поможет хорошая вентиляция. Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются люди, постоянно находящиеся в закрытых непроветриваемых помещениях.
Тем не менее, любое пространство можно сделать более безопасным, обеспечив хорошую вентиляцию, заявляет эксперт.

"Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений",

— сказал медик.
Кроме того, специалист напомнил о важности регулярной уборки дома:

"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом".

Ранее "Рамблер" писал, что врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса.
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Коронавирус , Видео , ИА Sputnik
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