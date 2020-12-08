Назван эффективный способ борьбы с коронавирусом 

Группа специалистов проанализировала статистику по заболеваемости в Германии и пришла к выводу, что ношение масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев инфицирования на 47 процентов. Об этом сообщается на международном научном портале PNAS.

Ученые сравнивали показатели в разных регионах страны. В Германии в городе Йена уже в первую неделю апреля было введено обязательное ношение масок. В последующие недели количество случаев нового заражения в этом городе снизилось к нулю.