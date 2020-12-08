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Стопкоронавирус.рф

Назван эффективный способ борьбы с коронавирусом 

Мария Грибова 49 минут назад
Назван эффективный способ борьбы с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Группа специалистов проанализировала статистику по заболеваемости в Германии и пришла к выводу, что ношение масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев инфицирования на 47 процентов. Об этом сообщается на международном научном портале PNAS.
Ученые сравнивали показатели в разных регионах страны. В Германии в городе Йена уже в первую неделю апреля было введено обязательное ношение масок. В последующие недели количество случаев нового заражения в этом городе снизилось к нулю.
Ранее «Рамблер» писал о том, что у зараженных COVID-19 нашли опасные нарушения в организме.
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