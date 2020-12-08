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Стопкоронавирус.рф

У зараженных COVID-19 нашли опасные нарушения в организме 

Мария Грибова 1 час назад
Исследователи из Калифорнийского университета рассказала, как COVID-19 повреждает не только легкие, но и другие органы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.
С помощью экспериментов над мышами ученым удалось найти причину тяжелых симптомов, заключающуюся в том, что коронавирус прекращает выработку метаболической энергии в клетках сердца, почек, селезенки.
Специально для исследования механизма заражения ученые вывели ГМ-мышей, у которых в клетках различных органов имеется человеческая версия ACE2. При заражении коронавирусом у них развивается пневмония, а также другие опасные нарушения.
В течение семи дней все мыши с COVID-19 перестали есть, были полностью неактивны и потеряли в среднем около 20 процентов веса. Также у них наблюдалось изменение уровня иммунных клеток, отек сердечной ткани и нарушение функций селезенки. Кроме того, метаболические процессы, производящие энергию (цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь переноса электронов), оказались подавлены.
Ранее «Рамблер» писал о том, что коронавирус нашли у семьи в холодильнике.
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Коронавирус , Видео
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