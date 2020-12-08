Исследователи из Калифорнийского университета рассказала, как COVID-19 повреждает не только легкие, но и другие органы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.

С помощью экспериментов над мышами ученым удалось найти причину тяжелых симптомов, заключающуюся в том, что коронавирус прекращает выработку метаболической энергии в клетках сердца, почек, селезенки.

Специально для исследования механизма заражения ученые вывели ГМ-мышей, у которых в клетках различных органов имеется человеческая версия ACE2. При заражении коронавирусом у них развивается пневмония, а также другие опасные нарушения.

В течение семи дней все мыши с COVID-19 перестали есть, были полностью неактивны и потеряли в среднем около 20 процентов веса. Также у них наблюдалось изменение уровня иммунных клеток, отек сердечной ткани и нарушение функций селезенки. Кроме того, метаболические процессы, производящие энергию (цикл трикарбоновых кислот и дыхательная цепь переноса электронов), оказались подавлены.