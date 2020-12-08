Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Коронавирус нашли у семьи в холодильнике 

Мария Грибова 3 часа назад
Коронавирус нашли у семьи в холодильнике
Фото: depositphotos.com
Представители китайских властей нашли коронавирус в холодильнике семьи из города Чэнду, провинция Сычуань, после того, как у пожилой пары выявили заражение. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Седьмого декабря в Чэнду произошел первый случай заражения коронавирусом с марта. у пенсионеров выявили новую коронавирусную инфекцию.
Власти заявили, что источник заражения был обнаружен в холодильнике пары, когда брали пробы у них в квартире.
У китайцев арендовала квартиру пара с ребенком. Арендаторы занимались продажей фруктов и регулярно посещали местный оптовый рынок, где закупали продукцию. Оказались ли арендаторы заражены COVID-19, не сообщается.

«Холодильник пациентов, дверные ручки, выключатели, некоторая еда в холодильнике и разделочные доски показали положительный результат на COVID-19. Это означает, что вирус серьезно поразил дом пациентов»,

— сказал представитель властей провинции Сычуань Чжу Сяопин.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач рассказал о серьезных последствиях коронавируса.
Видео дня. Сколько нужно спать, чтобы похудеть
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
08:48
Сочетания в еде, которые ошибочно считают полезными
ЗОЖ
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
08:58
Сколько нужно спать, чтобы похудеть
ЗОЖ
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
05:43
Продукты, которые опасно употреблять с лекарствами
ЗОЖ
Что будет с телом, если каждый день закаляться
08:53
Что будет с телом, если каждый день закаляться
ЗОЖ
Что будет, если каждый день есть фасоль
08:18
Что будет, если каждый день есть фасоль
ЗОЖ
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
03:51
Симптомы больной щитовидки, которые игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Что делать, если в печени накопились токсины
04:06
Что делать, если в печени накопились токсины
ЗОЖ
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
10:15
111-летняя женщина поделилась секретами долголетия
ЗОЖ
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение