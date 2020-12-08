Коронавирус нашли у семьи в холодильнике 

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Представители китайских властей нашли коронавирус в холодильнике семьи из города Чэнду, провинция Сычуань, после того, как у пожилой пары выявили заражение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Седьмого декабря в Чэнду произошел первый случай заражения коронавирусом с марта. у пенсионеров выявили новую коронавирусную инфекцию.

Власти заявили, что источник заражения был обнаружен в холодильнике пары, когда брали пробы у них в квартире.

У китайцев арендовала квартиру пара с ребенком. Арендаторы занимались продажей фруктов и регулярно посещали местный оптовый рынок, где закупали продукцию. Оказались ли арендаторы заражены COVID-19, не сообщается.

«Холодильник пациентов, дверные ручки, выключатели, некоторая еда в холодильнике и разделочные доски показали положительный результат на COVID-19. Это означает, что вирус серьезно поразил дом пациентов»,

— сказал представитель властей провинции Сычуань Чжу Сяопин.